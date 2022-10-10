Dünya Filistinde çocuklar şehit arkadaşını son yolculuğuna uğurladılar
ORTADOĞU

Filistin'de çocuklar şehit arkadaşını son yolculuğuna uğurladılar

İşgalci İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskını sırasında aldığı yara sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocuk, son yolculuğuna uğurlandı. Sumudi'yi yaşıtı çocuklar uğurladı.

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Haber Merkezi AA
Filistinde çocuklar şehit arkadaşını son yolculuğuna uğurladılar
Batı Şeria

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskını sırasında aldığı yara sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İsrail ordusunun birkaç gün önce Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammed Halil Sumudi (12) için cenaze töreni düzenlendi.

  • Sumudi'nin naaşı, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nden alınarak Cenin'in batısında yer alan El-Yamun beldesindeki aile evine getirildi. Filistin bayrağına sarılı tabutu taşıyanlar, İsrail saldırılarına tepki göstererek, sık sık sloganlar attı.

Cenaze namazının ardından Filistinli çocuğun cenazesi beldedeki kabristanda toprağa verildi.

Çocuklar şehit arkadaşını uğurladı

Öte yandan Sumudi'nin cenaze törenine katılan çocuklar da dikkati çekti.

Bazı sosyal paylaşım sitelerinde cenazeye katılan çocukların sloganlar attığı görüntülerin yer aldığı videolar yayınlandı.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" adlı operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail ordusunun son dönemde Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda can kayıplarının artması, Filistin sokağında tepkilerin de yükselmesine neden oluyor.

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