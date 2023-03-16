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Dünya

Filistin'de 'güvenlik zirvesi' kargaşası: Hamas'tan ülke yönetimine geri adım çağrısı

Filistin'de Şarm eş-Şeyh kentinde yapılması planlanan güvenlik zirvesine ilişkin ikilem yaşanıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) dün yaptığı açıklamada Filistin yönetiminin zirveye katılacağını açıklamıştı. Ancak Hamas, bugün yaptığı yazılı açıklamada Filistin yönetimine zirveye katılmama çağrısı yaptı.

18:16 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Filistin Kurtuluş Örgütü - Hamas (Arşiv)

Filistin Kurtuluş Örgütü - Hamas (Arşiv)

Hamas, Filistin yönetimine, 19 Mart'ta Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılması planlanan İsrail-Filistin gerilimine ilişkin güvenlik zirvesine katılmama çağrısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin zirveye katılma kararını kınadı.

Kararın, "
Filistin halkının akıtılan kanını küçümsemek
" anlamına geldiğini savunan Kasım, Filistin yönetimini İsrail'in katıldığı zirveye katılma kararından geri adım atmaya çağırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in ofisinden dün yapılan açıklamada, Filistin yönetiminin, Şarm eş-Şeyh kentinde yapılması planlanan güvenlik zirvesine katılma kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas

Akabe'deki güvenlik toplantısı

Şarm eş-Şeyh'te 19 Mart'ta yapılması planlanan güvenlik zirvesinin ilki Ürdün'ün Akabe kentinde 26 Şubat'ta düzenlenmişti.

Akabe'deki güvenlik toplantısıyla Ramazan ayı öncesi İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimin düşürülmesi hedeflenmişti.

Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, "Filistin yönetimi ile İsrail hükümetinin, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" belirtilmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmaması ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe'de ayrıca ikinci bir toplantının Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Ancak İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarına devam etmiş, baskınlar ve çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.



#Filistin
#Hamas
#israil
#Şarm eş-Şeyh
#güvenlik zirvesi
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Filistin'de 'güvenlik zirvesi' kargaşası: Hamas'tan ülke yönetimine geri adım çağrısı
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