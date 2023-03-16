Filistin'de 'güvenlik zirvesi' kargaşası: Hamas'tan ülke yönetimine geri adım çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü - Hamas (Arşiv)
Hamas, Filistin yönetimine, 19 Mart'ta Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılması planlanan İsrail-Filistin gerilimine ilişkin güvenlik zirvesine katılmama çağrısı yaptı.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin zirveye katılma kararını kınadı.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in ofisinden dün yapılan açıklamada, Filistin yönetiminin, Şarm eş-Şeyh kentinde yapılması planlanan güvenlik zirvesine katılma kararı aldığı belirtilmişti.
Akabe'deki güvenlik toplantısı
Şarm eş-Şeyh'te 19 Mart'ta yapılması planlanan güvenlik zirvesinin ilki Ürdün'ün Akabe kentinde 26 Şubat'ta düzenlenmişti.
Akabe'deki güvenlik toplantısıyla Ramazan ayı öncesi İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimin düşürülmesi hedeflenmişti.
Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, "Filistin yönetimi ile İsrail hükümetinin, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" belirtilmişti.
Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmaması ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.
Akabe'de ayrıca ikinci bir toplantının Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılması kararlaştırılmıştı.
Ancak İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarına devam etmiş, baskınlar ve çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.