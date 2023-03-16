Filistin'de 'güvenlik zirvesi' kargaşası: Hamas'tan ülke yönetimine geri adım çağrısı

Rusya saldırılarına karşı olarak Polonya, Ukrayna’ya MiG-29 savaş uçağı sevk etme kararı aldı. En az 4 adet MİG-29 savaş uçağını Ukrayna’ya gönderecek. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Ukrayna'ya "önümüzdeki birkaç gün" içinde dört MiG-29 göndereceğini, ancak diğer ülkelerin Kiev'e savaş uçağı sağlama hususunda tereddüt ettiğini bildirdi.