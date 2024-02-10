Filistin'den ABD'ye çağrı: Ciddi adımlar atın

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik olası kara saldırısına dair yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazzelilerin son sığınağı konumundaki Refah kentine saldırıları ve Filistinlileri zorla göç ettirme girişiminden Washington yönetiminin de sorumlu olduğunu belirtti.