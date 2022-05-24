Dünya Filistinden ABDye "FKÖnün terör listesinden çıkarılması" çağrısı
ORTADOĞU

Filistin'den ABD'ye "FKÖ'nün terör listesinden çıkarılması" çağrısı

Filistin yönetimi, Washington'a çağrıda bulunarak Filistin Kurtuluş Örgütünün ABD Kongresinin terör listesinden çıkarılmasını istedi. FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Filistinden ABDye FKÖnün terör listesinden çıkarılması çağrısı
FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh

Şeyh, "Filistin Yönetimi, resmi bir mektupla ABD yönetiminin FKÖ'yü Kongrenin terör listelerinden çıkarmasını talep etti." ifadesini kullandı.

Şeyh, ABD'nin "Yahudi üstünlükçü" bir örgüt olarak tanınan Kahane Chai'yi terör listesinden çıkarırken işgal altındaki bir halkın bu şekilde "haksız ve adaletsiz sınıflandırılmasına karşı şaşkınlıklarını ve tepkilerini" ifade ettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 20 Mayıs'taki açıklamasında dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 5 örgütü, Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardığını duyurmuştu. Bu örgütlerin "Bask Anavatanı ve Özgürlüğü, Aum Şinrikyo, Kudüs Bölgesi Mücahidin Şura Konseyi, Kahane Chai ve Cama'a al-İslamiyye" olduğu bildirilmişti.

Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İsrail de "Kahane Chai"yi terör örgütü kabul ediyor. Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kahane Chai ile lideri Meir Kahane'nin 1988'de seçimlere katılması yasaklanmıştı.

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