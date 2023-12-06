Filistin'den İngiltere'nin Gazze kararına açıklama: Bu soykırım savaşına bulaşmaktır

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin X platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İngiltere'nin Gazze üzerine gözetleme uçakları gönderme kararı, İsrail'in toplu soykırım savaşına bulaşmaktır." ifadesine yer verildi.
İngiltere, Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak
İngiltere Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, "esirlerin kurtarılmasına destek olma gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için" Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurmuştu.
Açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtilmişti.