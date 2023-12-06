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Dünya

Filistin'den İngiltere'nin Gazze kararına açıklama: Bu soykırım savaşına bulaşmaktır

Filistin, İngiltere'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gözetleme uçakları gönderme kararına ilişkin "İsrail'in soykırım savaşına bulaşmak" açıklamasında bulundu.

17:51 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin X platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada, "İngiltere'nin Gazze üzerine gözetleme uçakları gönderme kararı, İsrail'in toplu soykırım savaşına bulaşmaktır." ifadesine yer verildi.


İngiltere, Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, "esirlerin kurtarılmasına destek olma gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için" Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurmuştu.


Açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtilmişti.


Bakanlık açıklamasında,
"İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek"
ifadelerine yer verilmişti.


#Filistin
#gazze
#İngiltere
#israil
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