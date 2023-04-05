Filistin'den işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı ile ilgili açıklama
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınadı.
Yaşananların sorumluluğunun, tamamen ve doğrudan İsrail hükümetine ait olduğu vurgulanan açıklamada, Mescid-i Aksa, Kudüs ve kentte yaşayan Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için tüm uluslararası platformlarda çabaların süreceği aktarıldı.
İşgalci İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.
İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.