Filistin'den işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

"İşgalci İsrail'in, "Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme, Kudüs'ü Yahudileştirme, kenti kontrol altına alma ve Filistinlileri buradan çıkarma çabaları" kapsamında bu baskınları ve saldırıları gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "İsrail hükümeti, halkımızın haklarına rağmen radikal destekçilerini memnun etmeye ve krizlerini çözmeye çalışıyor. Bunu da Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve kutsal bölgelerde mevcut statükoya köklü değişiklikler getirme yoluyla yapmaya uğraşıyor." ifadeleri kullanıldı.