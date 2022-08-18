Dünya Filistinli avukatlar İsrail ordusunun Gazze Şeridinde beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını protesto etti
ORTADOĞU

Filistinli avukatlar İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını protesto etti

Filistinli beş çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'nin Cebaliye bölgesindeki El-Feluca mezarlığında düzenlenen gösteriye avukatların yanı sıra çocuklar da katıldı. Filistin Barosuna bağlı Haklar ve Kamu Özgürlükleri Komitesinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, saldırıda hayatını kaybeden çocukların resimleri taşındı.

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Haber Merkezi AA
Filistinli avukatlar İsrail ordusunun Gazze Şeridinde beş çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını protesto etti
Filistinli avukatlardan İsrail' tepki.

Konuyla ilgili olarak komitenin raportörü Muhammed Aziz, burada yaptığı konuşmada, "İşgal güçlerinin, Gazze'ye son saldırısı sırasında Necm ve Ebu Kerş ailelerinin çocuklarına yönelik işlediği katliamı kınıyoruz." dedi.

Saldırının vicdani ve ahlaki değerlerin yanı sıra uluslararası hukuka da aykırı olduğunu vurgulayan Aziz, İsrail güçlerinin, silahlı çatışmalar sırasında çocuklara koruma sağlayan uluslararası kararları hiçe saydığını belirtti.

Aziz, uluslararası toplumdan, Filistin halkına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesini; özellikle çocuk ve kadınların korunmasına ilişkin son yıllarda alınan kararları uygulamasını istedi.

Filistinli yetkili ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Genel Kuruluna, "Gazze Şeridi'ndeki çocukları hedef alan siyonist saldırıların tamamına ciddi şekilde müdahale etmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

Cebaliye katliamı

İsrail'in saldırıları sırasında Cebaliye bölgesindeki mezarlıkta üç ila 16 yaşlarındaki beş çocuk da yaşamını yitirmişti.

Haaretz gazetesinin iki gün önce savunma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, mezarlık saldırısıyla ilgili ön incelemeyi tamamlayan İsrail ordusu, söz konusu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul etmişti.

İşgalci İsrail 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu
DÜNYA
İşgalci İsrail 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu

Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
FOTOĞRAF 25
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\"İşgal Çocukları Öldürüyor\" sloganıyla düzenlenen etkinliğe sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri, medya ve resmi kurumlardan toplam 22 kuruluş katıldı.
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Filistinli sanatçılar, Gazze sahilinde 100 metre uzunluğundaki saha üzerine kumları kullanarak İsrail'in öldürdüğü 17 çocuğun isimlerini yazdı.
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Etkinlikte ayrıca, İsrail tarafından öldürülen yaşıtlarının fotoğraflarını taşıyan onlarca Filistinli çocuk, İsrail'in onlara yönelik ihlallerini kınayan pankartlarla eylem yaptı.
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Filistinli insan hakları savunucusu Salah Abdulati, etkinlik sırasında yaptığı konuşmasına şu sözleriyle başladı:<br><br>\"İsrail'in suçlarını affetmeyeceğimizi söylemeye geldik. İsrail'in suçlarını ortaya çıkarmak için ulusal ve uluslararası tüm çabaları sürdürmeye ve işgalin önde gelenlerinin hesap vermesini sağlamaya kararlıyız.\"
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Filistinli çocukların, dünyadaki diğer tüm insanlar gibi bir insan olduğunu ve tüm uluslararası normlar ve yasalar tarafından güvence altına alınan haklara sahip olduğunu vurgulayan Abdulati, uluslararası toplumun \"sessizliği ve çifte standardının\" İsrail'in cezasız kalmasına izin verdiğine işaret etti.<br><br>
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Abdulati, uluslararası toplumu \"rolünü oynamaya ve İsrail'in yöneticilerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sorgulamaya\" çağırdı.
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Gazze Şeridi'ndeki hükümete ait Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf ise İsrail'in çocukları kasıtlı olarak öldürdüğünü vurguladı.
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İsrail'in, 20 yıl boyunca 2 bin 200 Filistinli çocuğu öldürdüğünü belirten Maruf, işkence ve tıbbi ihmalden muzdarip 180 çocuğun ise İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunduğunu söyledi.
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Maruf, \"İsrail çocukları kasıtlı olarak öldürüyor ve onları hiç önemsemiyor. İsrailli caninin çocuklara karşı yaptıklarının cezasını acil bir şekilde çekmesini umuyoruz.\" diye konuştu.
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İsrail'in Gazze'ye saldırısı<br><br>İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.
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İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad'ın \"saldırı hazırlığında olduğu\" iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.
Title
Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.
Title
Üç gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.
Title
Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Title
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Gazze sahili, İsrail'in son saldırıda öldürdüğü çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı
Gazze Şeridi'nin plajı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son askeri operasyonda öldürdüğü Filistinli çocukların isimleri ve resimleriyle donatıldı.
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