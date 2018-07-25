Dünya Filistinli Meryem Kudüs ebedi başkentimiz
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Filistinli Meryem: Kudüs ebedi başkentimiz

Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" esnasında İsrail askerleri tarafından ağır yaralanan 16 yaşındaki Meryem tedavi için Türkiye’ye getirildi. Vurulma anını ve tedavi sürecini Yeni Şafak'a anlatan Meryem, yeniden yürüyebilmenin sevincini yaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
16 yaşındaki Meryem, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen &quot;Büyük Dönüş Yürüyüşü&quot;ne katıldı.
16 yaşındaki Meryem, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katıldı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralanan, Gazze'nin Refah ilçesinde yaşamını sürdüren 16 yaşındaki hafızlık eğitimi alan yetim kız Ebu-Matar, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda ayağından yaralandı.

3 yaşında iken babası şehit olan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamında Gazze'de ailesine destek olunan Ebu-Matar, gösterilerin ilk gününde silah, kesici-delici alet bulunmadığı halde vuruldu. Ebu-Matar’ın ilk tedavisi Gazze'de gerçekleştirildi ve tedavi yetersiz kaldığı için Türkiye'ye sevk edildi.

İstanbul'a getirilen Ebu-Matar’ın, tedavisine özel bir hastanede devam edildi.

Meryem, yürüyüşe katıldığı ve yaralandığı günü Yeni Şafak'a şu ifadelerle anlattı;

“Büyük Dönüş Yürüyüşü, Mart ayında başladı. İçimde vatanımı savunmak için büyük bir cesaret hissettim. Annem, kız kardeşim ve komşularımızla bu yürüyüşe destek için çıktık. Kendimizi çok onurlu hissediyorduk. Ahirette yaşanacakların dünyadakinden daha güzel olduğunu öğrettikleri için, ve bunun bilincinde olduğumuz için yürüyüşe katıldık. Ortam çok hararetliydi. Herkeste büyük bir cesaret vardı ben de ilerlerken her adımda daha da cesaretleniyordum. İsrail tarafından atılan kurşunlar, gaz bombaları ve bombalar ortalığı ateşe verdi. Her biri biz isabet alıyordu. Buna rağmen biz korkmuyorduk aksine daha çok güçleniyorduk. Hiç korkumuz yoktu.

16 yaşındaki Meryem: Vuruldum ama vazgeçmedim
OYNAT 02:54
16 yaşındaki Meryem: Vuruldum ama vazgeçmedim
İsrail askerleri 16 yaşındaki Meryem'i parça tesirli mermi ile ayağından vurdu. Türkiye'de tedavi edilen Meryem hızla iyileşiyor. Yeni Şafak'a konuşan Meryem'in bir hedefi var: Vurulurken elimde olan Filistin bayrağını Kudüs'teki zeytin ağaçlarının yanına dikeceğim.
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Babasını da İsrail şehit etmişti

4 aydır ciddi bir tedavi süreci geçiren Meryem; “Ben yetim bir çocuğum. Babam şehit oldu. Gazze'deki İHH yetim olduğum için bana yardım ediyordu. Ben vurulduğumda İHH tarafından Gazze'deki hastaneler yetersiz olduğu için bizi Türkiye'ye davet ettiler. Türkiye'ye ilk geldiğimde bir ameliyat oldum ve bu ameliyat 7 saat sürdü. Yoğun bakıma alındım. Ameliyat başarılı oldu. Sonra birkaç ameliyat daha geçirdim. Yavaş yavaş iyileşiyorum. Elhamdülillah çok daha iyi hissediyorum. Umudum var” dedi.

“Kudüs ebedi başkentimiz”

Meryem, “Biz İsrail'i devlet olarak kabul etmiyoruz. Filistin devletimizin ebedi başkenti Kudüs'tür. Birlik olacağız, dik duracağız. Oradaki işgalci İsrail güçleri ne yaparsa yapsın bizi durduramayacak. Çünkü bu bizim sorumluluğumuz. Türkiye ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin'e desteği ve yardımları için teşekkür ediyorum. “ ifadelerini kullandı.

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