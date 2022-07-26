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Financial Times 'Türkiye’nin Suriye'deki büyük planını' yazdı: Osmanlı'dan sonra bu yana bir ilk

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Ortadoğu'da Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu derece etkili olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin Suriye'deki rolüne değinerek sivillerin güvenli dönüşü için özel bölgeler oluşturduğunun altını çizdi.

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Financial Times Türkiye’nin Suriyedeki büyük planını yazdı: Osmanlıdan sonra bu yana bir ilk
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Türkiye’nin en son Tahran'daki 3'lü zirvede verdiği net operasyon mesajıyla bölgede hareketli günler yaşanıyor. Londra merkezli Financial Times iş gazetesi, Türkiye’nin Suriye’deki rolüne dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin önemli bir bölümü temizlemesini ve siviller için güvenli haline getirdi. Türkiye, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapı sağladığı bölgeyi, Suriyeli sivillerin geri dönüşüne hazırlıyor.

"TÜRKİYE’NİN BÜYÜK PLANI"

İngiltere basınından Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Suriye'deki rolüne dikkat çeken bir yazı kaleme aldı ve ‘Türkiye’nin Suriye’deki büyük planı ne?’ başlığıyla analiz haber yayımladı.

AA
AA

DÖNÜŞLERİ İÇİN GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURUYOR

  • Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölgeler oluşturduğunu ve Türkiye’ye sığınan 3.7 milyon Suriyeli mülteci için güvenli bölge oluşturduğuna dikkat çekti.
  • Üst düzey bir Türk yetkili, eleştirmenlerin iddia ettiği gibi Ankara'nın "Suriye'nin dokusunu değiştirmeye" çalışmadığını vurgulayarak, "Birçok Arap ve Batılı dost bu noktayı kaçırıyor." dedi.

AA
AA

OSMANLI’NIN ÇÖKÜŞÜNDEN BU YANA İLK KEZ BU KADAR BÖLGEDE ETKİLİ

Türkiye’nin Suriye’deki mevcut varlığının Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden bu yana en büyük ayak izi olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle bu durumun daha da büyüyeceğini belirtti.

MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE TÜRKİYE AKTİF

Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin aktif olduğu hatırlatılan yazıda ayrıca muhaliflerin kontrolündeki bölgede Türkiye’nin önemli bir varlığa sahip olduğu belirtildi. Burada Suriyeli çocukların Türkçe öğrendiği, TL'nin kullanıldığı, birçok hizmetin Türk görevliler tarafından sağlandığı ve yerel işçilerin maaşlarının Türkiye tarafından ödendiği kaydedildi.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN TEK SEÇENEK"

Financial Times'a konuşan 26 yaşındaki Esma adındaki Suriyeli bir kadın, “Birçok kişi Türkiye'nin kendi çıkarları için burada olduğunu biliyor. Korkarız çünkü Türkiye bizim için tek seçenek.” ifadelerini kullandı. Esma, yine de Türkiye’nin ayrılmasının bölgede korkuya yol açacağını kaydederek “Rusya ve Esad gelir” diye ekledi.

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