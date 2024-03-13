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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sonrası Putin'den gözdağı: Sınıra askeri yığınak yapacağız

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin anlamsız olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin iki ülkeye de gözdağı verdi. Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıklayan Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

06:56 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 07:08 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.


NÜKLEER SİLAH KULLANILIRIZ


Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.


Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.



#Rusya
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#Finlandiya
#İsveç
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