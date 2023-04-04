Finlandiya'da seçim sonrası ortaya çıkan siyasi tablo endişelendiriyor: Koalisyon görüşmeleri 'zorlu' geçecek

"Bence bu pek makul değil çünkü Merkez Parti üst üste iki seçimde büyük kayıplar verdiği için muhtemelen muhalefette olmak istiyor. Ulusal Koalisyon Partisinin planları hakkında bilgimiz var. Gelir vergilerini azaltmak, belki diğer bazı vergileri artırmak ve özellikle eğitim dışındaki harcamaları kısmak istiyorlar. Ama belli ki hangi koalisyon olursa olsun bir anlaşma zemininde buluşulması gerekecek"