Finlandiya'da seçimleri üçüncü tamamlayan Başbakan Marin parti liderliğini bırakacak

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından uyuşturucu testi yaptırmaya zorlanan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in son olarak bir kadınla samimi görüntülerinin ortaya çıkması deprem etkisi yarattı. Sadece kendi ülkesinde değil dünya basınında da eleştirilen Marin, kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. 'Ben de insanım' diyen Fin başbakan gözyaşları içinde özür diledi.