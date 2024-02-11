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Dünya

Finlandiya'da yönetim değişti: Cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Stubb kazandı

Finlandiya'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunun sonunda resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin eski Başbakanı Alexander Stubb, yarışı önde tamamladı.

23:13 - 11/02/2024 Pazar
AA
Alexander Stubb
Alexander Stubb

YLE haber ajansına göre, 2. turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı eski Başbakan Stubb, yarışı, rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun önünde bitirdi.

Stubb oyların yüzde 51,6'sını alırken, Haavisto oyların yüzde 48,4'ünü aldı.

Finlandiya'da 28 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlamış, eski Dışişleri Bakanı Haavisto da oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.


#Alexander Stubb
#Pekka Haavisto
#Finlandiya
#seçim
40 dakika önce
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