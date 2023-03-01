Finlandiya'dan 'PKK' adımı: Soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, polisin, pazar günü elçilik binası yakınında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattığı, emniyet yetkililerinden detaylı rapor talep edildiği belirtildi.

Finlandiya basınında çıkan haberlere göre de, terör örgütü PKK destekçileri, 26 Şubat'ta Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen bir resmi yaktı.