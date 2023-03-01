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Dünya

Finlandiya'dan 'PKK' adımı: Soruşturma başlatıldı

Finlandiya polisi, hafta sonu terör örgütü PKK destekçilerinin Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yakınında düzenlediği provokasyona ilişkin soruşturma başlattı.

22:45 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Finlandiya'daki skandal PKK provokasyonu.

Finlandiya'daki skandal PKK provokasyonu.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, polisin, pazar günü elçilik binası yakınında meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattığı, emniyet yetkililerinden detaylı rapor talep edildiği belirtildi.

Finlandiya basınında çıkan haberlere göre de, terör örgütü PKK destekçileri, 26 Şubat'ta Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen bir resmi yaktı.


  • Yaklaşık 20 kişiden oluşan ve maske takan terör örgütü destekçilerinin öncesinde polise bildirimde bulunmadığı, büyükelçilik yakınında bekleyen devriye emniyet güçlerinin dikkatiyle provokatörlere müdahale edildiği belirtildi.

İkisi Finlandiyalı diğerleri yabancı dört kişinin resmi görevliye mukavemet, taciz ve hakaret şüphesiyle gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.



#Finlandiya
#PKK
#Soruşturma
26 dakika önce
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Finlandiya'dan 'PKK' adımı: Soruşturma başlatıldı
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