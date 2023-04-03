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Dünya

Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına Rusya'dan yanıt

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi. Stoltenberg'in açıklamalarının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Rusya, Batı ve Kuzeybatı'da askeri kapasitesini güçlendirerek Finlandiya'nın NATO'ya katılımına karşılık verecek." ifadeleri kullanıldı.

15:12 . 3/04/2023 Pazartesi
Diğer
Vladimir Putin

Vladimir Putin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi.


Stoltenberg'İn açıklamalarının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi:

  • "Rusya, Batı ve Kuzeybatı'da askeri kapasitesini güçlendirerek Finlandiya'nın NATO'ya katılımına karşılık verecek."

Finlandiya'nın NATO'ya kabul süreci

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.


Toplantının ilk gününde Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini kaydeden Stoltenberg, bunun söz konusu ülkeyi daha güvenli, İttifakı da daha güçlü kılacağını vurguladı.


Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.



#Rusya
#NATO
#Finlandiya
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