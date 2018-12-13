Dünya Fırata organize saldırı
ORTADOĞU

Fırat’a organize saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtın birkaç gün içinde başlayacağını duyurduğu saatlerde Suriye’deki Fırat Kalkanı bölgesi ardı ardına saldırılara sahne oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azez, Çobanbey ve El Bab’da ardı ardına bombalar patladı.
Azez, Çobanbey ve El Bab’da ardı ardına bombalar patladı.

İlk olarak Türkiye sınırındaki Azez’de, Ehli Hastanesi yakınlarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 21 sivilin de yaralandığı saldırının ardından ÖSO kontrolündeki bir diğer ilçe olan Çobanbey bombayla sarsıldı. Bomba yüklü bir motosikleti infilak ettiren teröristler 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik üçüncü saldırı ise güneydeki Bab kentinde meydana geldi. ABD destekli PKK/PYD üyeleri, Bab’daki El Kebir Camii önünde namaz saatinde bombalı saldırı düzenledi. Doğrudan sivilleri hedef alan saldırıda 3 kişi öldü 10 kişi yaralandı. Saldırı dalgasının ardından muhalifler tüm bölgelerde teyakkuz durumuna geçti.

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