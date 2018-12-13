Fırat’a organize saldırı

İlk olarak Türkiye sınırındaki Azez’de, Ehli Hastanesi yakınlarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 21 sivilin de yaralandığı saldırının ardından ÖSO kontrolündeki bir diğer ilçe olan Çobanbey bombayla sarsıldı. Bomba yüklü bir motosikleti infilak ettiren teröristler 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik üçüncü saldırı ise güneydeki Bab kentinde meydana geldi. ABD destekli PKK/PYD üyeleri, Bab’daki El Kebir Camii önünde namaz saatinde bombalı saldırı düzenledi. Doğrudan sivilleri hedef alan saldırıda 3 kişi öldü 10 kişi yaralandı. Saldırı dalgasının ardından muhalifler tüm bölgelerde teyakkuz durumuna geçti.