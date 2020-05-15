Fırtına Hafter’i vuruyor:Libya hükümeti terör örgütüne ağır darbe indirdi

Libya Hükümeti tarafından başlatılan “Barış Fırtınası” operasyonu kapsamında Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’e bağlı çok sayıda milisin etkisiz hale getirildiği, dört uçak, bir helikopter, iki Çin üretimi SİHA, Rusya yapımı Panstsir-S hava savunma sistemi ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silahların yanı sıra milislerin kullandığı tesislerin imha edildiği öğrenildi. BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 sayılı kararı ve Libya Hükümeti’nin resmi çağrısı doğrultusunda Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye devam eden Türk askerlerinin görevlerini Libya Hükümeti tarafından güvenliği sağlanan bölgede gerçekleştirdiği ve bugüne kadar hiçbir zayiat yaşanmadan faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Hafter’in sivil halk ile alt yapı tesislerine yönelik artan saldırılar üzerine Libya Hükümeti tarafından 25 Mart’ta operasyon başlatılmıştı.

3 CEPHEDE HAREKAT

Başkanlık Konseyi Başkanı ve Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac, “Barış Fırtınası” adı verilen operasyonla “saldırgan teröristlere gereken cevabın sert şekilde verileceğini” ifade etmişti. Trablus, Vatiyye ve Ebu Gureyn olmak üzere 3 ayrı cephede gerçekleştirilen Barış Fırtınası operasyonunda Libya Hükümeti’ne bağlı unsurlar önemli kazanımlar sağladı. Ağır zayiatlar veren Hafter’e bağlı milisler güneye doğru çekilmek zorunda kaldı.

KRİTİK HAT KONTROL ALTINDA

Hükümet güçleri 13 Nisan’da Subrata ve Surman, 14 Nisan’da ise Riqdalin, El Asse, Aceylat, El Cemil ve Zilten meskun mahal ve bölgelerini ele geçirerek, Trablus’tan Tunus’a kadar olan bölgeyi kontrol altına aldı. Kazanılan başarının devamını sağlamak ve harekatın temposunu artırmak maksadıyla 18 Nisan’da yeni bir ileri harekata başlandı.

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YÜZDEN FAZLA ESİR ALINDI

İleri harekat kapsamında Libya Hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almayı amaçladı. Harekat kapsamında kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlendi, 100’den fazla Hafter’e bağlı silahlı unsur esir alındı.

Terörün hedefi hastaneler

Darbeci Hafter

Geçen aydan itibaren Trablus’taki sivil hedeflere yönelik saldırılarını artıran Hafter terör örgütünün vurduğu yerlerin başında hastaneler geldi. Son bir ay içerisinde en az 10 sağlık kuruluşunu hedef alınan Hafter milislerinin özellikle koronavirüs tehdidinin olduğu dönemde hastanelere yönelik saldırılarıyla Trablus’un su ve elektriğinin kesilmesi tepki çekiyor. Hafter’e bağlı milisler, son günlerde başta Trablus olmak üzere saldırılarını arttırarak, Türkiye ve İtalya’nın Trablus büyükelçiliklerinin olduğu bölgeyi, Mitiga Havalimanı’nı, sivil uçakları ve diğer sivil altyapıyı hedef aldı. Hafter’e bağlı milislerin mayıs ayının ilk haftasında da devam eden saldırılarında en az 15 sivil hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı. Milisler tarafından 9 Mayıs’ta Mitiga Uluslararası Havaalanı’na 64 atım, Al-Nasır bölgesine 55 atım, Banana Farm bölgesine 61 atım olmak üzere Trablus şehir merkezine toplam 180 top/Grad füzesi atıldı.

BAE kaosu körüklüyor

Muhammed Bin Zayed

BM Libya Misyonu, Hafter güçlerinin uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı eylemlerinin kayıt altına alındığını, bu saldırıların savaş suçu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesine götürüleceğini duyurdu. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, 22 Nisan’da BAE’nin Libya’nın milli güvenliği için tehdit olduğunu belirterek, “BAE, Libya’daki kaos ortamının devam etmesini istiyor.” ifadelerini kullanmıştı. Yılbaşından bu yana BAE’den Libya’nın doğusundaki Hafter güçlerine 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100’den fazla kargo uçuşu düzenlendiğine yönelik haberler yer almıştı. BAE’nin Sudan ve Nijer’den topladığı paralı askerlerin de Hafter saflarına katıldığı biliniyor. Yine BAE’ye ait SİHA’ların Libya’da sivilleri hedef alan saldırılar düzenlediği de biliniyor. Öte yandan Rusya Federasyonu tarafından Hafter’e bağlı milislere, paralı askerler olarak bilinen Wagner desteği sağlandığına ve son haftalarda Hafter’e örtülü olarak Suriye’de konuşlu olan 4-6 savaş uçağı gönderildiğine yönelik iddialar da yer aldı.

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NATO’dan hükümete destek

Öte yandan NATO’dan da BM tarafından tanınırlığa sahip Libya hükümetine destek açıklaması geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya’daki gelişmelere ilişkin açıklamasında “(Libya’ya silah ambargosu) BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır.” ifadelerini kullandı.