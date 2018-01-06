'Fitneyi yendik’ vaazı

Cuma gününün resmi tatil olduğu İran’da rejim yanlıları, iç karışıklığa en büyük tepkiyi cuma namazı sonrasında verdi. Ülkeye yönelik dış müdahalelere tepkinin merkez noktası başkent Tahran’ın en büyük mabedi Musalla Camii oldu. Cuma sonrası cami avlusunda toplananlar, ellerinde dini lider Hamaney ile Ruhani’yi destekleyen pankartlarla ABD, İsrail ve İngiltere aleyhinde sloganlar attı. İranlılar, son 1 haftadır yaşanan olayları ülkeye fitne sokmak için yapıldığını vurguluyor. Musalla Camii imamı verdiği cuma hutbesinde, ‘İran halkının fitneyi yendiğini’ kaydetti. Konuşmasında İran Adalet Bakanlığı’na da seslenerek ‘gözaltındaki gençlere iyi davranılmasını’ isteyen imam, rejim karşıtı protestocularla yaşanan sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.



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GÜNLERDİR BEKLENEN OLMADI

İran’da halkın büyük kısmı, 2009 yılında olduğu gibi, meydanlarda toplanacak milyonlarca rejim yanlısının protestocuları yıldırılmasını bekliyordu. Sadece başkentte 40 noktada miting beklentisi hakimdi. Ancak beklenenin aksine İran genelinde cuma günü sakin geçti. Bu tablo, aynı zamanda hükümetin halkın taleplerine anlayışla yaklaşmaya devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Öte yandan dün ülkedeki en büyük miting ise Türk yurdu Tebriz’de gerçekleşti. İranlı Türkler, namaz sonrası Tebriz caddelerine çıkarak rejimi desteklediklerini bildiren sloganlar attı.

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Neredeyse bitti

İran basınından görüştüğümüz bazı isimler, Telegram ve bazı internet kanalları üzerinden paylaşılan iddia ve yorumların çoğunun gerçeği yansıtmadığını, buradan yapılan paylaşımların sadece yüzde 25’inin İran’dan yapıldığını, kalanının İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan üzerinden yayıldığını anlatırken, “İngiltere, Tel Aviv tamam. Ama Suudi Arabistan’da neden? Orada İran vatandaşı yok ki” yorumunda bulundu. Bu arada İranlı gazeteciler ise ufak çaplı protestolar olsa da İran’da gösterilerin 3 gün önce tamamlandığında hemfikir.

Yine de sorunların tam olarak çözülememesinden ötürü önümüzdeki günlerde Tahran’da büyük bir gösteri planlandığı bilgisini veriyorlar. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İran’ın istikrar ve güvenliğini kendi istikrarımız ve güvenliğimiz olarak görüyoruz” açıklaması gerek İran basınında gerekse Telegram mesajlarında yayınlandı.