Fransa aşırı sağa teslim

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında aldığı erken seçim kararının ardından dün ilk tur için sandık başına gitti. Saat 20.00 itibariyle tüm seçim bölgelerinde sandıkların kapanmasıyla sandık çıkış anketlerine göre, oylarını artıran aşırı sağın yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.

MACRON'UN PARTİSİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Sandık çıkış anketlerine göre, ilk turda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 34'ünü aldı ve yarışı önde götürüyor. Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 civarında oyla üçüncü sırada bulunuyor. Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ve müttefikleri yüzde 10 civarında oy alırken, seçime katılım oranı yüzde 67,5 oldu. 5 yıl boyunca Ulusal Meclis'te görev alacak 577 milletvekilinin seçildiği erken genel seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da yapılacak.

LE PEN: FRANSIZLAR YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

RN liderlerinden Jordan Bardella, ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada, Fransızların seçimin ilk turunda RN ve müttefiklerinin adaylarını öne çıkararak değişim isteklerini net şekilde gösterdiklerini söyledi. Bardella, "aşırı solcuların" yüksek oy yüzdesinin endişeye yol açtığını söyledi. Milletvekilliğine seçildiğini duyuran RN lideri Marine Le Pen ise, seçmenin şüpheye yer bırakmayan bir oylamayla "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 yıllık aşağılayıcı ve yıpratıcı gücünün ardından yeni bir sayfa açma isteğini gösterdiğini" belirtti. Le Pen, "Hiçbir şey kazanılmış değil ve ülkenin şiddete meyilli aşırı solcu Nupes koalisyonunun (sol ittifak) eline düşmesini engellemek için ikinci tur belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TURDA SOL-MACRON İTTİFAKI

Seçimlerin ikinci turunun gerçekleştirileceği 7 Temmuz'da sol partilerin iş birliği yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Macron, ilk sonuçların hemen ardından yaptığı açıklamada, aşırı sağcı RN'ye karşı "geniş, açıkça demokratik ve cumhuriyetçi bir miting" düzenlenmesi çağrısında bulundu. Seçime dair değerlendirmelerde bulunan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise bu sonucun "Emmanuel Macron'a ağır ve tartışılmaz bir yenilgiyi tattırdığına" inandığını ifade etti. “İlkelerimize uygun olarak, hiçbir yerde RN'nin kazanmasına izin vermeyeceğiz" diyen Melenchon, ikinci turda RN’nin birinci, sol ittifakın ise üçüncü çıktığı her seçim bölgesinde adaylarını geri çekeceklerini belirtti. Macron ittifakına dahil Ufuklar Partisinin lideri Edouard Philippe de ikinci tur için işbirliği çağrısı yaptı.

KATILIM ARTTI

Katılımın yüzde 60'ı aştığı seçimler, yüksek katılımlı olarak değerlendirildi. Ülkede 2022'de düzenlenen seçimlerde bu oran yüzde 39,42 olarak kayıtlara geçti. Bu da katılım oranının bir önceki seçime göre 20 puandan fazla arttığını gösteriyor.







