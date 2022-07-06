Dünya Fransa Başbakanı Borne konuşma esnasında yuhalandı
AVRUPA

Fransa Başbakanı Borne konuşma esnasında yuhalandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Ulusal Meclis'te konuşurken milletvekilleri tarafından yuhalandı. Mecliste hükümetin gelecek dönemdeki politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Borne’un alım gücü, iklim, enerji, işsizlik, güvenlik, ekolojik geçiş meselelerinin yanı sıra emeklilere ve gençlere yönelik atılacak adımlara değindiği konuşması muhalefetten yükselen sesler ve yuhalamalar nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransa Başbakanı Borne konuşma esnasında yuhalandı
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne

Mecliste hükümetin gelecek dönemdeki politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Borne’un alım gücü, iklim, enerji, işsizlik, güvenlik, ekolojik geçiş meselelerinin yanı sıra emeklilere ve gençlere yönelik atılacak adımlara değindiği konuşması muhalefetten yükselen sesler ve yuhalamalar nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradı.

Muhalefet milletvekilleri Borne’un genel siyaset konuşması sırasında "güven oylaması" talebiyle slogan attı.

Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tartışmalı emeklilik reformu vaadine değinerek Fransızların kademeli olarak biraz daha çalışması gerekeceğini ifade etti.

Vergileri artırmayacaklarını dile getiren Borne, ilk mücadele edecekleri meselenin alım gücü olduğunu ve buna ilişkin yasa tasarıları sunacaklarını söyledi.

Elisabeth Borne, Ukrayna-Rusya savaşına atfen "Savaş nedeniyle Avrupa'da her yerde olduğu gibi büyümemiz beklenenden daha zayıf olacak, enflasyon daha yüksek olacak ve kamu borcunun yükü artıyor." dedi.

Devletin elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF'nin sermayesinin yüzde 100'ünü elinde tutma niyetini teyit ettiğini kaydeden Borne, "Rusya gaz ihracatını keserse biz de etkileniriz." ifadesini kullandı.

Borne, yeni reaktörler inşa ederek nükleer enerjiye yatırım yapacaklarını vurguladı.

Güvenlik konusunda yeni 200 jandarma tugayı oluşturacaklarını ve ordunun modernleşmesi yönündeki yatırımları artırarak sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Borne, sağlık sektöründe de ciddi personel eksiğiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Macron: Rusya'nın savaş suçunu kınıyoruz
DÜNYA
Macron: Rusya'nın savaş suçunu kınıyoruz
Yüzde 30 arttı

Yüzde 30 arttı

​DSÖ son iki haftada küresel Kovid-19 vaka sayısını değerlendirdi.
Arafat heyecanı

Arafat heyecanı

​Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı.
CHPli Muğla Büyükşehir Belediyesine tepki: Fethiyeyi foseptik kokusu sardı

Erdoğan: Terör örgütleri PKK, YPG, PYD ve en önemlisi FETÖ artık NATO kayıtlarında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.