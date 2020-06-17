Fransa Beşşar Esed'in amcasına ceza yağdırdı

Hayat

Trans yağların sebep olduğu hastalıklar binlerce can alıyor

Prof. Dr. Kılıçkesmez, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, trans yağların dünyada her yıl yaklaşık 550 bin kişinin kardiyovasküler kaynaklı nedenler dolayısıyla ölümüne neden olduğunu, sayısız hastalığın da görülme sıklığını arttırdığını bildirdi.