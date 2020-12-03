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Fransa camileri kapatmaya hazırlanıyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 76 camiyi denetleyeceklerini ve aralarında bazılarının kapatılabileceği belirtti. Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 cami kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin talimatıyla gelecek günlerde ülkedeki 76 caminin kontrol edileceğini ifade ederek bu camilerden bazılarının kapatılabileceğini dile getirdi.

Darmanin'in de Twitter hesabında paylaştığı Le Figaro gazetesinin haberinde, 76 camiden 16'sının Paris ve çevresinde bulunduğunu aktarıldı. Haberde, bu camilerden 18'inin de kapatılabileceği, camilere yapılacak denetleme için Darmanin'in valilere genelge gönderdiği kaydedildi.

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından Müslüman derneklere ve camilere baskınlar ve baskılar arttı.

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Birçok Arap ülkesinde Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatürlere ilişkin açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a öfke büyüyor. Hafta sonu birçok ülkedeki mağazalarda Fransız ürünleri boykot edildi. Macron'un resimleri ise ateşe verilerek Fransa bayrakları yakıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'nin ardından Katar, Kuveyt, Fas, Libya ve Ürdün gibi Arap ülkelerinden de tepki geldi.


3 yılda 43 cami kapatıldı

Darmanin, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığını kaydetmişti.

Macron yönetimin hazırladığı ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

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