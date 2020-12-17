Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada,Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da Kovid-19 belirtileri görülmesinin ardından PCR testinin yapıldığı kaydedildi. Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi.

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Aşılama ay sonu başlayacak

ülke genelinde virüsün yayılımı hızla devam ediyor. Fransa Başbakanı Jean Castex, dün yaptığı açıklamada, ikinci dalgada 10 gün önce en üst noktaya ulaşıldığını ancak salgının kontrol altına alındığı konusunda güvence veremediklerini ifade etmiş, 100 milyon kişi için 200 milyon doz aşı sipariş ettiklerini hatırlattı.

Castex, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı onay sürecini tamamladığında ülkede Kovid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlayacaklarını belirtti.

İlk aşamada bir milyon kişi

İlk aşamada yaşlı olan 1 milyon kişiye aşı vurulacağını ifade eden Castex, bunun 6 ila 8 hafta arasında süreceğini söyledi. Castex, ikinci aşamada riskli grupta yer alan yaklaşık 14 milyon kişinin aşılanacağını kaydetti. Üçüncü ve son aşamada ise ilkbaharın sonunda halkın kalan kısmına aşı vurulacağını aktaran Castex, herkese 21 gün aralıkla iki doz aşı vurulacağını belirtti. Castex, gelecek aydan itibaren Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin evlerine sağlık çalışanlarının gideceğini aktardı.

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