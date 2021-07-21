Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macronu Hitlere benzeten afişlere soruşturma
AVRUPA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Hitler’e benzeten afişlere soruşturma

Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirildiği Fransa’da, Cumhurbaşkanı Macron’u Adolf Hitler’e benzeten afişlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Macron'u Hitler'e benzeterek karikatürize eden Michel Ange Flori hakkında, kamusal alanda hakaret etmekten soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Hitler’e benzeten afişlere soruşturma
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hitler'e benzetildiği afiş.

Fransa’nın güneyinde, Var vilayetinin Toulon ve Seyne-sur-Mer kentlerinde yol üzerinde yer alan reklam panolarındaki afişlerde Michel-Ange Flori, sağlık personeline yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu aşı politikasını ve sağlık kartı uygulamasını eleştirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Hitler'e benzeterek karikatürize etti.

HAKARETTEN SORUŞTURMA

"İtaat et, aşı ol!" sloganının yer aldığı afişlerin üzerine daha sonra spreyle "Utan" ifadesi yazıldı. Toulon Savcısı Bernard Marchal, Flori hakkında kamusal alanda hakaret etmekten soruşturma başlattı.

'UTAN' YAZDILAR

Flori, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macroncuların idolleriyle dalga geçmesine dayanamadıklarını, bundan dolayı "Utan" ifadesini yazdıklarını belirterek, bu entelektüellerin tipiyle Hitler'i taklit eden Charlie Chaplin'e saygısızlıkta bulunduklarını kaydetti.

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