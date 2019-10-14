Fransa da askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı askeri harekatın yankıları sürüyor. Suriye Milli Ordusu'nun M4 karayoluna ulaşmasından sonra Amerikan askerlerine bölgeden çekilme talimatı verildi.
Bu gelişmeden hemen sonra Fransız Özel Kuvvetleri de bölgeden ayrılma kararı aldı.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde bölgedeki Fransız askeri ve sivil personelinin güvenliğini sağlamak için tedbirler alınacaktır" ifadelerine yer verildi.
Trump emri verdi, Amerikan askerleri çekiliyor
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyindeki tüm ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmeleri ancak Suriye'den ayrılmamaları talimatı verdiğini söylemişti.
- ABD Savunma Bakanı Mark Esper, CBS'in "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bölgedeki durumun ABD ordusu açısından "savunulamaz" hale geldiğini belirterek Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin "ihtiyaten" geri çekilmesi talimatı verdiğini kaydetmişti.