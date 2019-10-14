Fransa da askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekiyor

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Mardin'de emlakçılar YPG'lilerin mağdur ettiği Nusaybinlilere ev için yardım ediyor

Mardin'de emlakçılar, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'lilerin havan ve roket ile düzenledikleri saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Nusaybinlilere kirasız ve komisyonsuz ev tahsis ediyor. Emlakçılardan Mehmet Beşir Dağ, ailelere gıda ve çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirterek, "Nusaybin'den gelen halkımıza daire temin ediyoruz. Gelen yardıma muhtaç ailelere hem gıda yardımında bulunan iş alımlarıyla ilgili deştiğimiz oluyor. Bunu hiçbir ücret almadan yapıyoruz" dedi.