Dünya Fransa Dışişleri Bakanı Mariupol yeni Haleptir
AVRUPA

Fransa Dışişleri Bakanı: Mariupol yeni Halep'tir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol kentini kuşatmasına değinerek, "Mariupol yeni Halep'tir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Fransa Dışişleri Bakanı: Mariupol yeni Haleptir
Jean-Yves Le Drian

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Katar’ın başkentinde düzenlenen Doha Forumu’nda ABD basınına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol kentini kuşatmasına değinerek, Mariupol'a yardım etmek için hiçbir şey yapılmazsa bu konuda “kolektif suçluluk” olacağını belirtti.

  • Le Drian, "Mariupol yeni Halep'tir" ifadelerini kullanarak, "İşgalci bir güç var ve kendi amaçlarına ulaşmak için Mariupol'de nüfusu rehin alıyor. Bu gerçekten kabul edilemez" dedi.

Fransız Bakan,"Ukrayna krizinin ötesinde, Avrupa'da istikrar ve güvenlik parametrelerinin sorgulandığı bir kritik eşikte olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İşgalde 32'nci gün: Rusya saldırılarını yeniden şiddetlendirdi
DÜNYA
İşgalde 32'nci gün: Rusya saldırılarını yeniden şiddetlendirdi

Rusya-Ukrayna müzakeresi Türkiye'de
DÜNYA
Rusya-Ukrayna müzakeresi Türkiye'de

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi

BM: Ukrayna'da en az bin 119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti
DÜNYA
BM: Ukrayna'da en az bin 119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti
Kievde sokaklar hareketlendi

Kiev'de sokaklar hareketlendi

​Saldırılar azalınca sığınaklardan çıkıp hayata karıştılar.
Çernobilde 31 noktada yangın

Çernobil'de 31 noktada yangın

​Bölgede radyasyon seviyesi arttı.
Müzakereler İstanbulda yapılacak

Müzakereler İstanbul'da yapılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü.

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım.

Tarihi eserler laboratuvarda yeniden hayat buluyor.

​Otomobilde yeni kriz: Tüm dünyayı etkileyecek.

Siirt'te evde patlama

Siirt'te evde patlama

Gaz sıkışması nedeniyle yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.