Dünya Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb istifa etti
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Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb istifa etti

Fransa'da istifa eden bakanlar kervanına İçişleri Bakanı Gerard Collomb de eklendi. Collomb, "Hayatım boyunca söylediğim her şeyi yaptım. Şimdi önceliğim, Lyonlulara hizmet etmektir" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda Spor Bakanı Laura Flessel ve Çevre Bakanı Hulot da Cumhurbaşkanı Macron'a istifalarını sunmuş ve görevlerini bırakmıştı.

Haber Merkezi AA
Görevinden istifa eden Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb
Görevinden istifa eden Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb istifa ettiğini ve halefinin belirlenmesi halinde bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına katılmayacağını açıkladı.

İstifası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından geri çevrildiği belirtilen Collomb, Le Progres gazetesini de bünyesinde bulunduran Ebra Medya Grubuna açıklama yaptı.

  • Collomb, "Evet, Lyon'a dönüyorum. Cumhurbaşkanı'na (Macron), vatandaşların durumun açıklığa kavuşturulması yönünde bir beklentilerinin olduğunu söyledim. Hayatım boyunca söylediğim her şeyi yaptım. Şimdi önceliğim, Lyonlulara hizmet etmektir." ifadelerini kullanarak, istifa kararının kesin olduğunu vurguladı.

Yerine geçecek ismin belirlenmesi durumunda görevi sabah erken saatlerde teslim edebileceğini dile getiren Collomb, "Eğer teknik nedenlerden ötürü 24 veya 48 saat beklemem gerekiyorsa, görevde devamlılığı sağlamak amacıyla (bugün yapılacak) Bakanlar Kurulu toplantısına katılırım." dedi.

'Yeniden belediye başkanı olabilirim'

Gerard Collomb, Paris'ten çok daha önce belediye başkanı olarak görev yaptığı Lyon'u sevdiğini ve içişleri bakanlığı görevine getirildikten sonra yerine geçen Georges Kepenekian'ın istifasını sunduğunu kaydederek, yasal süreç gözetilerek bu göreve yeniden başlayacağı sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim sürecinde ve kabinesindeki en önemli destekçilerinden biri olarak gösterilen Collomb'un istifa kararı, Macron tarafından kabul edilmemişti.

Collomb, haftalık L'Express dergisinin 19 Eylül tarihli sayısında yayımlanan röportajında, "Eğer herhangi bir ağır hastalık teşhisi konulmazsa, Lyon'dan (belediye başkanlığına) aday olacağım." ifadelerini kullanmıştı. 2020'de yapılacak yerel seçimlerde aday olacak bakanların son ana kadar görevde kalmalarının etik olmayacağını söyleyen Collomb, bu kişilerin gelecek yıl mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden hemen sonra istifa etmeleri gerektiğini belirtmişti.

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Aktif siyasete 1981'de giren Collomb, 1981-1988 yıllarında milletvekilliği, 2001-2017 yıllarında da iki dönem Lyon Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

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