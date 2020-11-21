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Dünya Fransa İçişleri Bakanı Hz Muhammed karikatürüne karşı çıkan yabancı aileler sınır dışı edilebilir
AVRUPA

Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed karikatürüne karşı çıkan yabancı aileler sınır dışı edilebilir

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed karikatürlerinin 'ifade özgürlüğü kapsamında' olduğunu belirterek bu karikatürlere karşı çıkan yabancı ailelerin sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin

Fransız Europe 1 radyosunda açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed karikatürlerinin 'ifade özgürlüğü kapsamında' olduğunu söyledi.

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Darmanin, "Yarın, bir ebeveyn öğretmene gidip, bu karikatürleri öğretmesini durdurmasını isterse bu cezai bir suç olacak. Eğer bu suçu işleyen bir yabancıysa yargıç, sizden ülkeyi terk etmenizi isteyebilecek" dedi.

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  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinde dinlerin eleştirilmesi ve karikatürlerin bir hak olduğunu söylemişti. Macron'un bu açıklamasından sonra Fransa'da, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler devlet binalarına yansıtılmıştı. Yaşananların ardından Müslüman ülkelerde Fransa'ya karşı boykot başlamıştı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ülke geneline yayılıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı. Fas'ta sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulunurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook, Twitter ve bunun dışındaki sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, 'Muhammed Resulullah' yazısını koydular.


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