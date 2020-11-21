Fransa İçişleri Bakanı: Hz. Muhammed karikatürüne karşı çıkan yabancı aileler sınır dışı edilebilir
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed karikatürlerinin 'ifade özgürlüğü kapsamında' olduğunu belirterek bu karikatürlere karşı çıkan yabancı ailelerin sınır dışı edilebileceğini söyledi.
Fransız Europe 1 radyosunda açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Hz. Muhammed karikatürlerinin 'ifade özgürlüğü kapsamında' olduğunu söyledi.
Hz. Muhammed karikatürlerine karşı çıkmak suç
Darmanin, "Yarın, bir ebeveyn öğretmene gidip, bu karikatürleri öğretmesini durdurmasını isterse bu cezai bir suç olacak. Eğer bu suçu işleyen bir yabancıysa yargıç, sizden ülkeyi terk etmenizi isteyebilecek" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinde dinlerin eleştirilmesi ve karikatürlerin bir hak olduğunu söylemişti. Macron'un bu açıklamasından sonra Fransa'da, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler devlet binalarına yansıtılmıştı. Yaşananların ardından Müslüman ülkelerde Fransa'ya karşı boykot başlamıştı.