Dünya Fransa ile Belarus arasında diplomatik kriz Büyükelçi sınır dışı edildi
AVRUPA

Fransa ile Belarus arasında diplomatik kriz: Büyükelçi sınır dışı edildi

Fransa’nın Belarus Büyükelçisi Nicolas de Lacoste, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya güven mektubu sunmadı. Lacoste, bunun üzerine ülkeden sınır dışı edildi.

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Haber Merkezi AA
Fransa ile Belarus arasında diplomatik kriz: Büyükelçi sınır dışı edildi
Fransa’nın Belarus Büyükelçisi Nicolas de Lacoste

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Fransa'nın Belarus Büyükelçisi olarak göreve başlayan Nicolas de Lacoste görevlendirmenin ardından Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'ye güven mektubunu sundu.

Bu seremoninin ardından göreve başlayan Büyükelçi Lacoste, sonrasında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya güven mektubunun kopyasını sunmadı.

  • Büyükelçinin güven mektubunu sunmaması üzerine Belarus ile Fransa arasında diplomatik kriz patlak verdi. Belarus, Büyükelçi Lacoste'nin ülkeden ayrılmasını istedi.

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ÜLKESİNE DÖNDÜ

Lacoste, bugün Belarus'un başkenti Minsk'ten ayrılarak ülkesine döndü. Fransa'nın Belarus Büyükelçiliği'ndeki diplomatik kaynaklar, Büyükelçi Lacoste’nin ülkeden ayrıldığını ve Fransa'nın duruma ilişkin yarın detaylı açıklama yapacağını aktardı.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ülkeyi 27 yıldır yöneten Lukaşenko kazanmış, ülkenin muhalif adayları seçimlere hile karıştırıldığını savunarak destekçilerini sokağa davet etmişti. Belarus'ta aylarca süren protesto gösterilerinde binlerce kişi yaralanmış yine binlerce kişi gözaltına alınmış bazı göstericiler de polisle çatışırken yaşamını yitirmişti. Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta yapılan seçimlerden sonra Lukaşenko iktidarını tanımadıklarını duyurmuştu. Belarus'ta yaşanan iç siyasi gerilim nedeniyle hala Belarus ile Avrupa ülkeleri arasında diplomatik gerilim devam ediyor.

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