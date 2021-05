Havada kriz: Fransa 'Belarus uçağına' geçit vermedi

Fransa, Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia’ya bağlı Minsk-Barselona seferini yapan yolcu uçağına, hava sahasını kullanma izni vermedi. Polonya Hava Seyrüsefer Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Belavia Havayolları’na bağlı yolcu uçağın, bugün öğlen saatlerinde Barselona seferini yapmak üzere Uluslararası Minsk Uluslararası Havaalanı’ndan kalktığı, fakat Fransa’nın uçağın kalkışından 3 dakika önce manuel olarak uçuş planını iptal ettiği belirtildi.

Fransa’nın, söz konusu gelişmeden Polonya Hava Seyrüsefer Dairesi’ni haberdar ettiği, Polonyalı yetkililerin de durumu, Belavia yetkililerine aktardığı ifade edildi.

DÜNYA Avrupa'da film gibi olay: Belarus yönetimi sahte bomba ihbarı yaparak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı

Havada 2 saat tur attı

Bu esnada Polonya sınırına yaklaşan uçağın, Belarus’un Brest ile Baranoviçi kentleri üzerinde tur atmaya başladığı ve Belavia yetkililerinin, Marsilya hava trafik kontrolörleriyle mutabık kalarak uçuş rotasını değiştirmeye çalıştığı kaydedildi. Fakat Belaruslu yetkililerin bu girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı, Barselona uçağının ise havada 2 saat kadar tur attıktan sonra Minsk’e geri döndüğü belirtildi.

REKLAM

"Hava korsancılığı"

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz, Fransa'nın bu kararını "hava korsanlığı" olarak nitelendirdi.

Belavia Havayolları Litvanya, Letonya, Fransa, İsveç, İngiltere, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna'ya uçuşları askıya alındı.

Belavia flight #B2869 from Minsk to Barcelona is holding over Belarus. Reason is currently unknown.https://t.co/w1TND8atFM pic.twitter.com/T1znrgCUSx — Flightradar24 (@flightradar24) May 26, 2021





EKONOMİ Uçak indirme skandalı sonrası Avrupa’dan Belarus'a ilk yaptırım

Bomba ihbarı

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a giden Ryanair’e ait yolcu uçağı, Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada başkent Minsk’e zorla iniş yaptırılmıştı.

Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçaktan indirilerek, güvenlik taramasından geçirilmişti.

REKLAM

Uçağın Minsk’e indirilme gerekçesinin ise bomba ihbarı olduğu öne sürülmüş fakat Belarus makamları bomba ihbarına dair herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı.

Gözaltına alınan Roman Protaseviç

Muhalif gazeteciye gözaltı

Uçakta seyahat eden ve şu an Litvanya’da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich’inn gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Yaşanan olayın ardından Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belarus havayolu şirketlerine AB hava sahasını kapatma kararı almıştı. Liderler, AB havayolu şirketlerine ise Belarus hava sahasını kullanmamaları tavsiyesinde bulunmuştu.

DÜNYA Belarus'tan 'uçak krizi' ile ilgili açıklama

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko

Lukaşenko: Belarus’a yönelik saldırılar kırmızı çizgiyi geçti

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, olayla ilgili olarak ülkesine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi ve "Belarus’a yönelik saldırılar kırmızı çizgiyi geçti” dedi.

REKLAM

Lukaşenko, "Bizim yurt dışındaki ve yurt içindeki rakiplerimiz devletimize yönelik saldırı metotlarını değiştirdi. İnsan anlayışının ve ahlakının sınırlarını aşan çok sayıda kırmızı çizgiyi aştılar” diye konuştu.