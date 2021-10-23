​Fransa ile Pegasus pazarlığı

Fransa Cumhur-başkanı Emmanuel Macron’a telefonunu değiştirten Pegasus casusluk skandalının yankıları sürerken, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata, Fransız mevkidaşı Emmanuel Bonne ile Paris’teki Elysee Sarayı’nda gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Amerika merkezli Axios’un haberine göre, Hulata diplomatik krizi çözmek için Fransa’ya bir öneride bulundu. Hulata’nın İsrail hükûmeti adına görüşmeye katılmasıyla, NSO Group’a ait Pegasus’la ilgisi olmadığını savunan Tel Aviv yönetiminin foyası da ortaya çıkmış oldu. Hatırlanacağı üzere Macron ve kabinesinden bakanların Fas istihbaratı tarafından Pegasus casus yazılımıyla dinlendiği iddia edilmişti.

DÜNYA NSO BAE’yle anlaşmasını fesh etti

Eyal Hulata

FRANSA’YA TEMİNAT

Hulata’nın sunduğu öneride, İsrailli firmanın casus yazılımının Fransız cep telefonu numaralarını hacklemesinin yasaklanması taahhüdünün de yer aldığı aktarıldı. Fas istihbarat servisinin, Mart 2019’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 2017’den bu yana kullandığı akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü. Macron’un yanı sıra Fransa’da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile 14 bakanın, gazetecilerin ve üst düzey isimlerin de yer aldığı 100’den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Skandalın ortaya çıktığı ilk günden bu yana İsrail hükûmeti, NSO grubun ürettiği casus yazılımın devlet çıkarları adına kullanılmadığını, hükûmetle şirket arasında bir bağın olmadığını ve şirketin bağımsız bir kurum olduğunu savunuyordu. İsrail hükûmeti adına Hulata’nın Paris yönetimi ile pazarlık masasına oturması, Tel Aviv’in şirket üzerinde yaptırım yetkisinin olduğunu ortaya koydu. Pegasus ile 10’dan fazla ülkede, aralarında üst düzey bürokratların da olduğun binlerce kişinin telefonunun dinlendiği ortaya çıkmıştı.

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Kaşıkçı cinayetinde de kullanılmıştı