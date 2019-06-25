Fransa, İngiltere ve Almanya İran'ı uyardı

İran geçen hafta yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayı korumak için Avrupalı güçlere 8 Temmuz'dan daha fazla zaman vermeyeceğini söylemişti.

Fransa, İngiltere ve Almanya Tahran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini uygulamayı bırakması halinde ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağı konusunda resmi bir diplomatik uyarı gönderdi.

Avrupalı üç diplomat, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmada kalan Avrupalı imzacıların, 22 Haziran'da İran'a diplomatik uyarıda bulunduğunu belirtirken, iki diplomat bu diplomatik girişimin İran'ı özellikle anlaşma konusundaki taahhütlerini uygulamayı bırakmasına karşı uyarmayı amaçladığını söyledi.

İran'ın taahhütlerini uygulamayı bırakması nedeniyle ne gibi sonuçlarla karşılaşacağı henüz belli değil.

Daha fazla zaman vermeyecekler

İran geçen hafta yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayı korumak için Avrupalı güçlere 8 Temmuz'dan daha fazla zaman vermeyeceğini söylemişti.

İran, Mayıs ayında ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmada kalan diğer ülkelerin 60 gün içerisinde ülke ekonomisini ABD yaptırımlarından koruyamadıkları takdirde, zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artırmaya başlayacağı konusunda uyarmıştı.