Fransa KADES sistemini "kopyaladı"

Spor

Savaş sonrasında yabancı futbolculara transfer hakkı: Türk kulüpleri transfer edebilecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında bu ülkelerde forma giyen yabancı futbolcular takımlarından ayrılma taleplerinde bulundu. Menajerlerine talimat veren oyunculara FIFA'dan iyi haber geldi. Buna göre bu ülkelerde forma giyen futbolculara geçici transfer hakkı tanınabilir. Konuyla ilgili yenisafak.com Spor Servisi'ne konuşan Anıl Dinçer, özellikle Ukrayna'da forma giyen oyuncular için önemli gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti.