Dünya Fransa KADES sistemini "kopyaladı"
AVRUPA

Fransa KADES sistemini "kopyaladı"

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için Türkiye’de 2018 yılından kullanıma sokulan KADES uygulaması, Fransa tarafından örnek alındı. Sistemin aynısı “Ma Sécurité” adıyla ülkede hayata geçirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa KADES sistemini kopyaladı
Fransa'daki “Ma Sécurité” uygulaması.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KADES uygulaması Türkiye’de 4 yıldır uygulanıyor.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimaline maruz kalan kadınlar akıllı telefonları aracılığıyla KADES üzerinden ihbarda bulunabiliyorlar.

Fransa Türkiye’yi örnek aldı

Şiddet, ısrarlı takip ve tacizin önüne geçebilmek amaçlarıyla yeni bir uygulama geliştiren Fransa Türkiye’nin KADES uygulamasını örnek almaya karar verdi. “Ma Sécurité” adı verilen uygulamada 7/24 güvenlik birimleriyle iletişim kurulabiliyor.

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