Fransa KADES sistemini "kopyaladı"

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan KADES uygulaması Türkiye’de 4 yıldır uygulanıyor.
Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimaline maruz kalan kadınlar akıllı telefonları aracılığıyla KADES üzerinden ihbarda bulunabiliyorlar.
Fransa Türkiye’yi örnek aldı
Şiddet, ısrarlı takip ve tacizin önüne geçebilmek amaçlarıyla yeni bir uygulama geliştiren Fransa Türkiye’nin KADES uygulamasını örnek almaya karar verdi. “Ma Sécurité” adı verilen uygulamada 7/24 güvenlik birimleriyle iletişim kurulabiliyor.