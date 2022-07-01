Dünya Fransa, Malideki Takuba Görev Gücünü geri çekti
AFRİKA

Fransa, Mali'deki 'Takuba Görev Gücü'nü geri çekti

Fransa, Mali'deki Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının sona erdiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Fransa, Malideki Takuba Görev Gücünü geri çekti
arşiv

Fransa Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransız Barkhane güçlerinin yeniden konuşlandırılması kapsamında Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının durduğu belirtildi.

Fransız basınının Genelkurmay Sözcüsü Pascal İanni'ye dayandırdığı haberde, Mali'deki Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının 30 Haziran'dan itibaren sona erdiği aktarıldı.

Takuba Görev Gücü, Mali’de operasyonlar gerçekleştiriyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali yönetimiyle ilişkilerin bozulması sonrası, 17 Şubat'ta Mali topraklarında Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlu askerlerin çekileceğini açıklamıştı.

Paris yönetimi Mali'den çektiği askerlerini bölge ülkelerinden Nijer ve Çad'a kaydırıyor.

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