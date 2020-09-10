Fransa öncülüğünde korsan Doğu Akdeniz Zirvesi

Avrupa Birliği üyesi 7 Akdeniz ülkesi arasında, Fransa'nın Korsika adasında, bugün Güney Avrupa Birliği zirvesi adı altında bir toplantı gerçekleştirecek.
Korsika'daki gayriresmi zirveye MED7 olarak bilinen Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ve Yunanistan başbakanları katılacak.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada zirvenin ana gündem maddesinin "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde uzlaşının geliştirilmesi olabileceği" bildirildi.
Açıklamada "Forumdaki görüşmeler Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler bağlamında Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilişkiler konusunda Brüksel'de 24-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak toplantı öncesi alınacak kararların belirlenmesi hususuna da yardımcı olacaktır" denildi.
Türkiye çağrılmadı
Doğu Akdeniz konusunda net bir tavır sergileyen Türkiye'nin Koriska'daki gayri resmi toplantıya davet edilmemesi dikkati çekti. Zirvede, Yunanistan'ın, Fransa ile birlikte Türkiye aleyhine yaptırım kararı çıkartılmasını amaçladığını bildirildi.
Macron Yunanistan Başbakanı ile özel görüşecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un, zirveden önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile ikili bir görüşme yapmayı planladığı belirtiliyor.
AB, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerinden dolayı sınırlı etkisi olan bir yaptırım dizisini uygulamış ama olumlu bir sonuç elde edememişti.
Güney Kıbrıs'ın derdi Kapalı Maraş
Kapalı Maraş'ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılması için sivil ve askeri yetkililerle uzun süredir yapılan toplantılar sonucunda, Türkiye ve KKTC ortak adım atma kararı aldı. Bu karar Rum kesimini rahatsız etti. Söz konusu gayri resmi zirveden Güney Kıbrıs'ın beklentisi ise alınan bu kararın durdurulması olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs meselesinin çözümü için çalışıyor gözükürken, aslında hiçbir şeyi paylaşmak istemediğinin altını çizerek, "Biz de bu sözde konfor alanında onu rahat bırakmıyoruz. Bunun en iyi örneği, KKTC hükümetiyle yakın eşgüdüm halinde Kapalı Maraş’a yeniden hayat vermek yönünde başlattığımız çalışmalardır. Bu konuda atacağımız adım KKTC’nin statükonun esiri olmadığını tüm dünyaya göstereceği gibi, ekonomik alanda da ciddi hareketlenme oluşturacaktır. Kıbrıs Rum Yönetiminin bu konuda uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla asılsız iddialarla yürüttüğü propaganda faaliyetlerine de hukuk çerçevesinde gerekli yanıtları veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Göçmen krizi ve Libya konusu da tartışılacak
Korsika'daki gayriresmi zirvede, Doğu Akdeniz konusunun yanı sıra Libya'daki gelişmeler, Lübnan ve Suriye’deki durum ve Akdeniz üzerinden gelen sığınmacı göçünün de ele alınması bekleniyor.