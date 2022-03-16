Dünya Fransa ordusunun mühimmatı olası bir savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir
AVRUPA

Fransa ordusunun mühimmatı olası bir savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir

Fransa'nın olası bir savaşa girmesi durumunda, ordusunun mühimmatının 3 ila 4 gün içerisinde tükenebileceği belirtildi. Fransız Senatosu Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, olası uzun vadeli bir savaşı devam ettirmek için Fransa'nın yeterli mühimmata sahip olmadığını uzun zamandır bildiklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Fransa ordusunun mühimmatı olası bir savaş durumunda 3-4 günde tükenebilir
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Fransız Senatosu Dış ilişkiler ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, konuştuğu RFİ radyosunda, olası uzun vadeli bir savaşı devam ettirmek için Fransa'nın yeterli mühimmata sahip olmadığını uzun zamandır bildiklerini söyledi.

Christian Cambon
Christian Cambon

Cambon, böyle bir durumda, askeri mühimmatın birkaç gün içerisinde tükenebileceğini, hatta bunun 3-4 günden fazla sürmeyeceğini ifade etti.

Ülkesinin askeri mühimmatının halihazırda Sahraaltı bölgesinde bulunan Barkhane askeri birliklerinin hizmetine verildiğini söyleyen Cambon, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine stoklarını kullandığını dile getirdi.

Christian Cambon, "çatışma kapımıza ulaşırsa, kendimizi aynı durumda bulmak istemeyiz" diyerek, Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı arifesinde yaşadığı mühimmat sıkıntısını anımsattı.

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