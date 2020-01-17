Fransa Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderecek

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CHP döneminde satılan cami için hukuk süreci başladı: Satıldı, ev yapıldı, yakıldı, otopark yapıldı

Bursa’da CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Mescidi’nin yeniden ayağa kaldırılması için mahkeme süreci devam ediyor. Satıldıktan sonra tinercilerin mekanı haline gelen ve yangın ile beraber bir tarafı yıkılan mescid şu anda otopark olarak kullanılıyor.