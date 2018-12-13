Fransa polisi: Strazburg saldırganı öldürüldü

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişiyi öldüren, 11 kişiyi yaralayan 29 yaşındaki Cherif Chekkat etkisiz hale getirildi.
29 yaşındaki Cherif Chekkat'ın yakalanması için gece saatlerinde düzenlenen operasyon düzenlenmişti.
Ne olmuştu?
Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşam silah sesleri duyulmuştu. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.
Paris Savcısı Remy Heitz, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetmişti. Saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirten Heitz, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti.