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Dünya

Fransa polisinin son kurbanı Sefa

Fransa’da polis aracının motosikletine bilerek çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Türk genci Sefa Şahin'in beyin ölümü gerçekleşti. Oğullarının polis şiddetine kurban gittiğini söyleyen ailesi, polisin Şahin’i 5 dakika mesafedeki hastane yerine 1,5 saat uzaklıktaki hastaneye götürdüğünü söylüyor. Amca Nuri Şahin, “Sefa'yı orada beyin ölümüne girene kadar beklettiler. Bölgedeki okul ve bina kameralara müdahale ettiler. Yeğenimi Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Hastaneye güvenmiyoruz” dedi.

04:00 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fransa.

Fransa.

Fransa’da polisin ekip otosuyla çarptığı Türk genci komada. Geçtiğimiz Haziran ayında Nanterre’de trafik polisinin “Dur” ihtarına uymayan 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel Marzouk, polis tarafından göğsünden vurulup öldürülmüştü. Benzer bir olay önceki akşam saat 18.00 sularında başkent Paris’e 40 km uzaklıktaki Elancourt kentinde yaşandı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Polis herhangi uyarıda bulunmadan, trafikte motosikletiyle seyreden 16 yaşındaki Sefa Şahin adlı Türk gencin önünü kesti. Duramayan Şahin, polis aracına yandan vurdu. Kazadan sonra ayağa kalkan gence bu kez olay yerine gelen başka bir polis aracı çarptı. Ağır yaralanan Şahin, yarım saatten fazla yerden kaldırılmadı. Türk genci olay yerine 5-10 dakika mesafedeki hastaneler yerine, 1,5 saat uzaklıktaki bir hastaneye götürüldü. Talihsiz gencin dün beyin ölümü gerçekleşti.

O POLİSLER SERBEST

Olay sonrası 2 polis gözaltına alınmış, biri “polisin dur ihtarına uyulmadığı” gerekçesiyle olmak üzere 2 soruşturma açılmıştı. Gözaltındaki polisler 24 saat geçmeden serbest bırakıldı. Ailenin avukatı Yassine Bouzrou, olayın medyada polisin perspektifinden verildiğini anlattı. Bouzrou, “kasten adam öldürmeye teşebbüs” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

HASTANE FİŞİNİ ÇEKMEK İSTİYOR

Beyin ölümü gerçekleşen gencin amcası Nuri Şahin, kaza haberini alır almaz olay yerine gittiğini anlattı. Yeğeninin bulunduğu yere yaklaştırılmadığını söyleyen Şahin, “Sefa’yı orada beyin ölümüne girene kadar beklettiler” dedi. Polislerin olay yerindeki okul ve bina kameralarına müdahale ettiğini belirten Şahin, olup biteni görgü şahitlerinden öğrendiğini söyledi. Şahin, “Yeğenimi Türkiye’ye götürmek istiyoruz. Çünkü hastaneye güvenmiyoruz. Yeğenimin fişini çekmek istiyorlar” dedi.

Nahel’den hiç ders almamışlar

17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel Marzouk’un polis tarafından öldürülmesinden sonra Fransa’da Paris ve Marsilya’da başlayan protestolar, ülke genelinde isyana dönüşmüştü. Sokaklar ateşe verilmiş, otobüs durakları ve çöp konteynerleri yakılmıştı. Polis merkezlerinin önünde eylem yapan öfkeli halk polislere havai fişekle saldırmıştı. Çok sayıda polisin yaralandığı olaylarda devlet binaları bile kundaklandı. 27 Haziran’da başlayan olaylar ancak 1 hafta sonra 4 Temmuz’da durdurulabildi.



#Fransa
#Sefa Şahin
#Trafik Kazası
2 saat önce
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