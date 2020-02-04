Dünya Fransa resmen çirkeflik yapıyor
AVRUPA

Fransa resmen çirkeflik yapıyor

Fransa Doğu Akdeniz’de gerilimi artırmaya devam ediyor. Girit ile Kıbrıs arasında bulunan Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle’den havalanan iki ‘Rafale’ tipi savaş uçağı, GKRK üzerinde uçtu. Uçak gemisi De Gaulle’in bölgede arama yapan Yavuz Sondaj Gemisi’ne paralel seyrediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Charles De Gaulle
Charles De Gaulle

Fransa, Doğu Akdeniz’de provokatif ve gerilim artımaya yönelik girişimlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle’den havalanan iki “Rafale” tipi savaş uçağı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberinde, Rum haber kaynaklarının, Fransız savaş uçaklarının Rum kesimi üzerinde uçtuğunu ve böylece Charles De Gaulle uçak gemisiyle ortak faaliyetlerin başladığı duyuruldu. Rafale tipi iki Fransız savaş uçağının öğle saatlerinde Rum kesimi üzerinde uçtuğu aktarılırken, uçakların bölgeye Larnaka tarafından geldikleri belirtildi. Savaş uçaklarının, Trodos üzerindeki uçuşlarının ardından Baf istikametinden bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

Uçak gemisi ve Rafaleleri kullandılar.

DE GAULLE’LE YAVUZ’A TAKİP

  • Öte yandan uçakların kalkış yaptığı Charles de Gaulle uçak gemisinin, Yavuz Sondaj Gemisi’nin çalışma yaptığı noktanın kuzeyi ile Rumların ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde bulunan 8’inci parselin sınırında bulunması dikkat çekti. Uçuşların devam etmesinin beklendiği bilgisi de paylaşıldı. Fransa’nın Rum kesimindeki büyükelçisi Isabelle Dumont, geçen hafta Rum basınına verdiği demeçte, Charles De Gaulle’nin ocak sonunda Doğu Akdeniz’e geleceği, şubat sonunda ise Rum kesimindeki Limasol Limanı’na uğrayacağını ifade etmişti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da Fransız savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’deki varlığının, Yunanistan ve Fransa arasındaki işbirliğinin “somut delili” olduğunu savundu.

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