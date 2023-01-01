Fransa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Saint Raphael'de bulunan tek hastane çalışan kalmadığı için kapandı

Fransa’da da sağlık sistemi sancılı bir dönemden geçiyor. Uzun süredir devam eden personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı, koronavirüs gibi salgın hastalıkların aynı anda patlak vermesiyle birleşince sağlık sektörü ciddi bir krize girdi.

Fransa'nın turistik kentlerinden Saint Raphael'de hastanede çalışan kalmadığı için acil servis Cumartesi gününe kadar kapandı. Kente en yakın mesafede olan hastaneye ulaşmanın 1 saati bulduğu ancak bu hastanenin de ekim ayından bu yana yalnızca gündüz saatlerinde hizmet verdiği öğrenildi.