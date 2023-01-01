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Dünya
Fransa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Saint Raphael'de bulunan tek hastane çalışan kalmadığı için kapandı
Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Fransa'da sağlık çalışanları iş bırakmaya devam ediyor. Ülkenin turistik kendi Saint Raphael'de bulunan tek hastanede çalışan kalmadığı için acil servis Cumartesi gününe kadar kapandı. Kente en yakın mesafede olan hastaneye ulaşmanın 1 saati bulduğu ancak bu hastanenin de ekim ayından bu yana yalnızca gündüz saatlerinde hizmet verdiği öğrenildi.
14:07 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fransa’da sağlık sistemi sancılı bir dönem geçiriyor.

Fransa’da sağlık sistemi sancılı bir dönem geçiriyor.

Fransa’da da sağlık sistemi sancılı bir dönemden geçiyor. Uzun süredir devam eden personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı, koronavirüs gibi salgın hastalıkların aynı anda patlak vermesiyle birleşince sağlık sektörü ciddi bir krize girdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKIYOR

Ülkede acil servislerde bekleme süresi günler sürerken sağlık çalışanlarının istifalarında da artış devam ediyor.

KENTTE BULUNAN TEK HASTANE KAPANDI

Fransa'nın turistik kentlerinden Saint Raphael'de hastanede çalışan kalmadığı için acil servis Cumartesi gününe kadar kapandı. Kente en yakın mesafede olan hastaneye ulaşmanın 1 saati bulduğu ancak bu hastanenin de ekim ayından bu yana yalnızca gündüz saatlerinde hizmet verdiği öğrenildi.



#Fransa
#hastane
#Saint Raphael
5 dakika önce
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Fransa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Saint Raphael'de bulunan tek hastane çalışan kalmadığı için kapandı
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