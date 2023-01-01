Fransa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Saint Raphael'de bulunan tek hastane çalışan kalmadığı için kapandı

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Fransa’da sağlık sistemi sancılı bir dönem geçiriyor.
Fransa’da da sağlık sistemi sancılı bir dönemden geçiyor. Uzun süredir devam eden personel eksikliği, maaş yetersizliği, altyapı ve yatak kapasitesinin azlığı, koronavirüs gibi salgın hastalıkların aynı anda patlak vermesiyle birleşince sağlık sektörü ciddi bir krize girdi.
Ülkede acil servislerde bekleme süresi günler sürerken sağlık çalışanlarının istifalarında da artış devam ediyor.
Fransa'nın turistik kentlerinden Saint Raphael'de hastanede çalışan kalmadığı için acil servis Cumartesi gününe kadar kapandı. Kente en yakın mesafede olan hastaneye ulaşmanın 1 saati bulduğu ancak bu hastanenin de ekim ayından bu yana yalnızca gündüz saatlerinde hizmet verdiği öğrenildi.