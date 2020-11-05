Fransa tipi özgürlük: Eğitim bakanı kendisini eleştiren çizgi romanı yayından kaldırttı

Mediapart internet sitesi, ülkenin kuzeybatısındaki Tremblay kentinde öğretmenlik yapan Christophe Tardieux tarafından kaleme alınan "öğretmen dünyası" konulu Remedium’u köşesinde yayımladı. Çizgi romanda, Eğitim Bakanı'nı konu alan bölümde Eğitim Bakanı Blanquer, "Devlet okulu deneyimi olmayan, çok liberal fikirlere sahip, güç hayranı bir adam" şeklinde tasvir edildi.
İnternet sitesine baskı uygulandı
Bakan Blanquer, "ifade özgürlüğü sınırını aştığı ve özel hayatı ilgilendirdiği" gerekçesiyle eserde, kendini konu alan bölümü kaldırması için avukatları aracılığıyla Mediapart’a baskı yaptı. Bunun üzerine ilgili bölüm Mediapart’tan kaldırıldı.
Eserin sahibi eğitim bakanını iki yüzlülükle suçladı
Eserin müellifi Tardieux, avukatların çizgi romanla ilgi talebinden sonra 17 Ekim’de Eğitim Bakanı’nın ifade özgürlüğü üzerine ateşli bir konuşma yaptığını, talebin bu nedenle şoke edici olduğunu vurguladı. Tardieux, "Bakandan iki yüzlülük, yüzünüze ifade özgürlüğünü savunur, arkadan yazara saldırır" ifadesini kullandı.