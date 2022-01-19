Fransa Twitter’ı yargılıyor

Fransa’da sosyal medya platformu Twitter ile şirketin ülke direktörü Damien Viel, “adalete yardımcı olmayarak kamuya hakarette suç ortaklığı yaptıkları” gerekçesiyle yargılanıyor.

Versay Mahkemesi önceki gün, Twitter hesaplarından Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kontrollerini “Nazi uygulamalarına” benzeten iki kullanıcının bilgilerini yetkililerle paylaşmadığı gerekçesiyle, Twitter ve Diel’i “kamuya hakarette suç ortaklığı yapmaktan” ve “resmi talebe cevap vermeyi reddetmekten” yargıladı.

Damien Viel

Twitter ve Viel’i 75 bin euro para cezasına çarptırması talebinde bulunan savcı ayrıca, Twitter’ın Fransız yargısı tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde talep edilen bilgileri iletmeyi “kasıtlı olarak” reddettiğini, bu nedenle de yasalara karşı geldiğini öne sürdü.



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