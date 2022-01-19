Dünya Fransa Twitterı yargılıyor
AVRUPA

Fransa Twitter’ı yargılıyor

Fransa’da Versay Mahkemesi, Kovid-19 yasaklarını “Nazi uygulamalarına” benzeten iki kullanıcının bilgilerini yetkililere vermeyen Twitter’ı “hakarette suç ortaklığı” ve “resmi talebe cevap vermeyi reddetmekten” yargılıyor. Savcı, Twitter ile şirketin ülke direktörü Damien Viel için 75 bin avro para cezası istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Twitter’ı yargılıyor
twitter

Fransa’da sosyal medya platformu Twitter ile şirketin ülke direktörü Damien Viel, “adalete yardımcı olmayarak kamuya hakarette suç ortaklığı yaptıkları” gerekçesiyle yargılanıyor.

Versay Mahkemesi önceki gün, Twitter hesaplarından Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kontrollerini “Nazi uygulamalarına” benzeten iki kullanıcının bilgilerini yetkililerle paylaşmadığı gerekçesiyle, Twitter ve Diel’i “kamuya hakarette suç ortaklığı yapmaktan” ve “resmi talebe cevap vermeyi reddetmekten” yargıladı.

Damien Viel
Damien Viel

Twitter ve Viel’i 75 bin euro para cezasına çarptırması talebinde bulunan savcı ayrıca, Twitter’ın Fransız yargısı tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde talep edilen bilgileri iletmeyi “kasıtlı olarak” reddettiğini, bu nedenle de yasalara karşı geldiğini öne sürdü.

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