Fransa ve İtalya darbenin ardından vatandaşlarını Nijer’den tahliye etti

Nijer’de gerçekleşen darbenin ardından, dün İtalya ve Fransa ülkede bulunan vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. İtalya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun tamamlandığı ifade edilerek, “Operasyon sona erdi. Evinize hoş geldiniz. Nijer'den ayrılan İtalyan ve yabancı 99 yolcu güvenli bir şekilde geri döndü. Operasyon, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı işbirliği ile sonuçlandı” denildi.