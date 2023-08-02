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Dünya

Fransa ve İtalya darbenin ardından vatandaşlarını Nijer’den tahliye etti

Fransa ve İtalya, Nijer’de gerçekleşen darbenin ardından vatandaşlarını tahliye etti. İtalya Savunma Bakanlığı, 99 yolcunun ülkeye geldiğini duyurdu. Fransız medyası ise vatandaşları taşıyan üç uçaktan ilkinin Paris’e ulaştığını duyurdu.

10:17 . 2/08/2023 Çarşamba
DHA
Darbe sonrası Nijer'de tahliyeler devam ediyor

Darbe sonrası Nijer'de tahliyeler devam ediyor

Nijer’de gerçekleşen darbenin ardından, dün İtalya ve Fransa ülkede bulunan vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. İtalya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun tamamlandığı ifade edilerek, “Operasyon sona erdi. Evinize hoş geldiniz. Nijer'den ayrılan İtalyan ve yabancı 99 yolcu güvenli bir şekilde geri döndü. Operasyon, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı işbirliği ile sonuçlandı” denildi.
ÜÇ UÇAKTAN İLKİ PARİS’E İNİŞ YAPTI
Fransız medyası, Nijer’den kalkış yapan üç uçaktan ilkinin başkent Paris’e iniş yaptığını bildirdi. Nijer’de bulunan 1200 Fransız vatandaşından 600’ünün tahliye talebinde bulunduğu aktarıldı. Uçakların diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını da taşıdığı belirtildi.



#darbe
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#tahliye
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