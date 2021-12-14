Dünya Fransa Versay Sarayını BAEye satıyor
AVRUPA

Fransa Versay Sarayı'nı BAE'ye satıyor

Fransa’nın tarihi yapılarından Versay Sarayı’na bağlı kışla, Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılıyor. Bu kapsamda BAE heyetine bir sunum dahi yapıldı. Fransız medyasına göre, otele dönüştürülmesi söz konusu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Versay Sarayını BAEye satıyor
Versay

Fransa medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin tarihi yapılarından biri olan ve 17. yüzyılda inşa edilen Versay Sarayı’na bağlı eski kışlanın Birleşik Arap Emirlikleri’ne satışı söz konusu.

DUBAİ'DE SUNUM

“Olağanüstü Devlet Mülkü” için alıcı bulmaktan sorumlu bir kuruluş olan Business France tarafından 7 Aralık'ta Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri’ne sunum da yapıldı.

OTEL OLABİLİR

Yapının 2024 Olimpiyat Oyunları'nda turist talebini karşılamak lüks bir otel kompleksine dönüştürülmesi de planlar dahilinde. Business France, Le Parisien'e yaptığı açıklamada başka ülkelerden de talebin söz konusu olduğunu duyurdu.

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