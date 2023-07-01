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Fransa yangın yerine döndü Hollanda günah çıkarıyor: Kral Willem Alexander ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi

Sömürgecilik tarihinde tüm dünya coğrafyasında koloniler kurarak özellikle Afrika'daki sömürgelerinde büyük insan hakları ihlalleri yapan; Senegal, Fildişi Sahili ve Benin gibi ülkeler, köle ticaret merkezi olarak kullanan Fransa, 17 yaşındaki çocuğun polis tarafından öldürülmesi sonrası yangın yerine döndü. Tüm dünya Fransa'da başlayan 'isyanı' yakından takip ederken geçmişte köle ticareti yapan Hollanda'dan da 'özür' geldi. Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle resmen özür diledi.

18:31 . 1/07/2023 Cumartesi
AA
Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi.

Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi.

Hollanda Kralı Willem Alexander, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle resmen özür diledi.

Kral Willem Alexander, Hollanda'nın köle ticaretini yasaklamasının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, ülkesinin kölelikteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alexander, "Bugün karşınızda duruyorum. Bugün kralınız ve hükümetin bir üyesi olarak bizzat özür diliyorum. Kelimelerin ağırlığını kalbimde ve ruhumda hissediyorum." ifadesini kullandı.

Orange-Nassau Hanedanlığı'nın kölelikteki "kesin rolünün" belirlenmesi amacıyla bir çalışma yapılması için talimat verdiğini belirten Alexander, insanlığa karşı bu suç karşısında harekete geçmekteki açık şekildeki başarısızlık için af diledi.

Başbakan Rutte de geçen yıl özür dilemişti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Aralık 2022'de ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolü sebebiyle hükümeti adına resmi olarak özür dilemişti.

Güney Amerika ve Afrika'nın kıyı kesimlerinde sömürge yönetimi kuran Hollanda, 16. yüzyılın sonlarında "Transatlantik" bölgesinde köle ticaretine başlamış ve "altın çağı"nı yaşadığı 17. yüzyılın ortasında Güney Amerika ile Avrupa arasındaki köle ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduktan sonra 1 Temmuz 1863'te köle ticaretini resmen yasaklamıştı.



#Hollanda
#kölelik
#Hollanda Kralı
#Willem Alexander
13 dakika önce
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