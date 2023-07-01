Fransa yangın yerine döndü Hollanda günah çıkarıyor: Kral Willem Alexander ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin NATO'ya üyeliğinin desteklenmesini talep etti. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sonrasında Ukrayna'nın NATO üyesi olarak kabul edilmemesinin intihar olduğunu savunan Kuleba, ''Rusya'nın Avrupa'ya ve bir bütün olarak Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik saldırganlığına kapıyı kapatmanın tek yolu Ukrayna'nı NATO'ya kabulüdür'' ifadelerini kullandı.