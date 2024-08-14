Fransa'da 2 askeri uçak havada çarpıştı

ık sık teknik arızalarla gündeme gelen F-35 savaş uçağı yine kaza yaptı. ABD’de eğitim uçuşundaki bir F-35B tipi uçak, dikey inişi tamamladığı anda düştü. Pilot fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu. Daha önce ocak ayında bir F-35C, uçak gemisinin rampasına çarptıktan sonra denize düşmüştü. Ekimde ise bir F-35A Hava Kuvvetleri Üssü'ne çakılmıştı.