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Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar keşfedildi

Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar keşfedildi

17:2726/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
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Fransa

Dijon kentindeki Saint-Philibert Kilisesi'nde 400 yıllık mühürlü mezar bulundu. Kentte bu tarzda ayakta kalan tek yapı olan kilise, Fransız Devrimi sonrası ibadete kapatılmıştı.

Fransa'nın Dijon kentindeki 12'nci yüzyıldan kalma Saint-Philibert Kilisesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında 400 yıllık mezar bulundu.


Roma mimarisi tarzında inşa edilen ve kentte bu tarzda ayakta kalan tek yapı olan kilise, Fransız Devrimi sonrası ibadete kapatıldı ve 20'nci yüzyılda bir süre tuz deposu olarak kullanıldı.


Bu kullanım, yapının taşlarında ciddi hasara yol açtı.


Kilisenin altında kalıntılar bulundu


1974 yılında yapılan hatalı bir restorasyon sırasında zemine ısıtmalı beton döşendi.


Fakat bu uygulama, yer altı nemini ve tuzu yukarı çekerek taşların çatlamasına neden oldu.


Son yıllarda başlatılan yeni bir restorasyon kapsamında bu beton kaldırıldı ve kilisenin altında kalıntılar bulundu.



400 yıllık mühürlü bir gömü odası keşfedildi


Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) tarafından yürütülen kazılarda, betonun altından uzun süredir unutulmuş bir merdiven ortaya çıkarıldı.


Bu merdiven, en az 400 yıldır mühürlü olan bir gömü odasına açılıyor.


Odanın içinde çocuklar ve yetişkinlerin tabutlara gömülmüş kalıntılarına ulaşıldı.


Araştırmacılar, bu kişilerin büyük ihtimalle salgın hastalık ya da kıtlık gibi toplu ölümlere neden olan bir felaketin kurbanları olabileceğini düşünüyor.


INRAP'ın açıklamasına göre, gömü odası muhtemelen 15'inci veya 16'ncı yüzyıla ait.


Kazılar sırasında 11 ve 13'üncü yüzyıllara ait mezar taşları ile 6'ncı yüzyıla kadar uzanan lahitler de bulundu.




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