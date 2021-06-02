Dünya Fransada acil hat krizi Şebeke sistemi çöktü
AVRUPA

Fransa'da 'acil hat' krizi: Şebeke sistemi çöktü

Fransa'nın birçok bölgesinde polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlara ulaşılamıyor. Fransa İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, krizin yüklenici firmanın arızasından kaynaklandığı vurgulanarak "Tüm acil durum hatları arızalı" denildi.

Haber Merkezi İHA
Fransada acil hat krizi: Şebeke sistemi çöktü
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Fransa’da 15, 17, 18, 112 gibi acil durum hatlarının çöktüğü ve birçok kentte acil durum hatlarına ulaşılamadığı bildirildi.

Sivil Güvenlik Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, acil durum hatalarına birçok kentte ulaşılamadığı doğrulanarak, arızanın polis, itfaiye, jandarma ve ambulans hattı gibi acil hatlara ulaşımı engellediği bildirildi. Konu ile alakalı bakanlıklar arası bir kriz birimi oluşturulurken, özellikle Drome ve Vaucluse kentlerinde arızanın giderilmesi için çalışıldığı öğrenildi.

"Tüm acil durum hatları arızalı"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Tüm acil durum hatları arızalı, ancak tüm ülke genelinde etkin bir arıza değil" ifadeleri kullanıldı.

Yüklenici firmadaki teknik arıza neden oldu

Acil hatlardaki arızanın, hatların operatörü olan Orange firmasındaki teknik bir arızadan kaynaklandığı ifade edildi.

Sosyal medyada ise vatandaşlar, duruma tepki göstererek, özellikle hırsızların bu durumdan istifade edebileceği dile getirildi.

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