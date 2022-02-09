Dünya Fransada bakımevlerinin ardından psikiyatri kliniklerine yönelik de şikayetler arttı
AVRUPA

Fransa’da bakımevlerinin ardından psikiyatri kliniklerine yönelik de şikayetler arttı

Bakımevi alanında "dünya lideri" Orpea grubunun Fransa’daki yaşlı bakımevlerinden sonra psikiyatri kliniklerine de "kötü muamele yapılıyor" suçlamaları yöneltildi.

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Haber Merkezi AA
Fransa’da bakımevlerinin ardından psikiyatri kliniklerine yönelik de şikayetler arttı
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Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede Orpea ve Korian gruplarının yaşlı bakımevlerinde yaşlılara kötü davranılması suçlamalarının ardından Orpea grubunun Clinea adıyla işlettiği 125 psikiyatri ve rehabilitasyon klinikleri sakinleri de personel yetersizliği ve kötü muameleden şikayetçi oldu.

90 yaşındaki annesinin boyun kemiğindeki bir çatlak nedeniyle ameliyat olduktan sonra Clinea’ya ait rehabilitasyon kliniğinde kaldığını söyleyen Yann Launay, annesinin yetersiz personel nedeniyle buradaki bakımdan hiçbir yarar göremediğini belirtti.

Paris’teki bir Clinea kliniğinde 2014-2017 yıllarında çalışan bağımlılık psikiyatristi Dr. Batel de grubun klinikte yüzde 100 doluluk stratejisi güttüğünü, bağımlılık rehabilitasyonu tedavisi gören hastalara, yemeklerde sadece 1 küçük ekmek verildiğini aktardı.

Bir başka hastanın oğlu ise rehabilitasyon için kalan annesini kliniğe ziyarete gittiğinde ter içinde bulduğunu, odasına klima konulmadığını, uzun süre yanına kimse uğramadığı için saatlerce pencereden gelen güneşe maruz bırakıldığını anlattı.

Clinea kliniğinde kalan bir hasta da her öğün için 13 avro gibi yüksek bir ücret talep edilmesine rağmen konserve veya dondurulmuş sebzelerden yapılmış yemekler verildiğini, hizmet eden personelin sayıca yetersiz kaldığını ifade etti.

Fransa’da geçen ay araştırmacı gazeteci Victor Castanet tarafından basılan Les Fossoyeurs adlı kitapta, Orpea bakımevlerinde yaşlılara kötü muamele edildiğine dair tanıklıklar paylaşılmıştı.

Orpea yetkilileri, kitaptaki çoğu suçlamayı reddederken olayla ilgili hem finansal hem de idari soruşturma açılmıştı.

Orpea’nın ardından Fransa'da en geniş bakımevi ağına sahip Korian grubuna da yaşlılara kötü davranıldığına dair 150 şikayet yöneltilmişti.

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